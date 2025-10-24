Текущая цена Moona Lisa сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MOONA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MOONA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Moona Lisa сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MOONA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MOONA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MOONA

Информация о цене MOONA

Официальный сайт MOONA

Токеномика MOONA

Прогноз цен MOONA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Moona Lisa

Цена Moona Lisa (MOONA)

Не в листинге

Текущая цена 1 MOONA в USD:

--
----
-1,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Moona Lisa (MOONA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:58:08 (UTC+8)

Информация о ценах Moona Lisa (MOONA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00913512
$ 0,00913512$ 0,00913512

$ 0
$ 0$ 0

--

-1,50%

-59,71%

-59,71%

Текущая цена Moona Lisa (MOONA) составляет --. За последние 24 часа MOONA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MOONA за все время составляет $ 0,00913512, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MOONA изменился на -- за последний час, на -1,50% за 24 часа и на -59,71% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Moona Lisa (MOONA)

$ 82,78K
$ 82,78K$ 82,78K

--
----

$ 82,78K
$ 82,78K$ 82,78K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 998 369,140455
999 998 369,140455 999 998 369,140455

Текущая рыночная капитализация Moona Lisa составляет $ 82,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOONA составляет 1000,00M, а общее предложение – 999998369.140455. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 82,78K.

История цен Moona Lisa (MOONA) в USD

За сегодня изменение цены Moona Lisa на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Moona Lisa на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Moona Lisa на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Moona Lisa на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,50%
30 дней$ 0-86,49%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Moona Lisa (MOONA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Moona Lisa (USD)

Сколько будет стоить Moona Lisa (MOONA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Moona Lisa (MOONA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Moona Lisa.

Проверьте прогноз цены Moona Lisa!

MOONA на местную валюту

Токеномика Moona Lisa (MOONA)

Понимание токеномики Moona Lisa (MOONA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MOONA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moona Lisa (MOONA)

Сколько стоит Moona Lisa (MOONA) на сегодня?
Актуальная цена MOONA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MOONA в USD?
Текущая цена MOONA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Moona Lisa?
Рыночная капитализация MOONA составляет $ 82,78K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MOONA?
Циркулирующее предложение MOONA составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MOONA?
MOONA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00913512 USD.
Какова была минимальная цена MOONA за все время (ATL)?
MOONA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MOONA?
Объем торгов за последние 24 часа для MOONA составляет -- USD.
Вырастет ли MOONA в цене в этом году?
MOONA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOONA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:58:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Moona Lisa (MOONA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.