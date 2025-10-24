Что такое MLM X (MLMX)

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren't just culture; they're the next generation of investable assets. Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren't just chasing hype — they're part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets. Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets. With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

Источник MLM X (MLMX) Официальный веб-сайт

Прогноз цены MLM X (USD)

Сколько будет стоить MLM X (MLMX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MLM X (MLMX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MLM X.

Проверьте прогноз цены MLM X!

MLMX на местную валюту

Токеномика MLM X (MLMX)

Понимание токеномики MLM X (MLMX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MLMX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MLM X (MLMX) Сколько стоит MLM X (MLMX) на сегодня? Актуальная цена MLMX в USD – 0,00041772 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MLMX в USD? $ 0,00041772 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MLMX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MLM X? Рыночная капитализация MLMX составляет $ 425,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MLMX? Циркулирующее предложение MLMX составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MLMX? MLMX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00298728 USD . Какова была минимальная цена MLMX за все время (ATL)? MLMX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00011691 USD . Каков объем торгов MLMX? Объем торгов за последние 24 часа для MLMX составляет -- USD . Вырастет ли MLMX в цене в этом году? MLMX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MLMX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии MLM X (MLMX)