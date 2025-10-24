Текущая цена Mintify сегодня составляет 0,00138061 USD. Следите за обновлениями цены MINT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MINT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mintify сегодня составляет 0,00138061 USD. Следите за обновлениями цены MINT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MINT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Mintify

Цена Mintify (MINT)

Не в листинге

Текущая цена 1 MINT в USD:

$0,00138061
$0,00138061
-38,80%1D
mexc
USD
График цены Mintify (MINT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:57:06 (UTC+8)

Информация о ценах Mintify (MINT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00129535
$ 0,00129535
Мин 24Ч
$ 0,00226743
$ 0,00226743
Макс 24Ч

$ 0,00129535
$ 0,00129535

$ 0,00226743
$ 0,00226743

$ 0,059905
$ 0,059905

$ 0,00129535
$ 0,00129535

-0,16%

-38,80%

-6,97%

-6,97%

Текущая цена Mintify (MINT) составляет $0,00138061. За последние 24 часа MINT торговался в диапазоне от $ 0,00129535 до $ 0,00226743, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MINT за все время составляет $ 0,059905, а минимальная – $ 0,00129535.

Что касается краткосрочной динамики, MINT изменился на -0,16% за последний час, на -38,80% за 24 часа и на -6,97% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mintify (MINT)

$ 677,57K
$ 677,57K

--
--

$ 1,38M
$ 1,38M

490,77M
490,77M

999 995 238,9474285
999 995 238,9474285

Текущая рыночная капитализация Mintify составляет $ 677,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MINT составляет 490,77M, а общее предложение – 999995238.9474285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,38M.

История цен Mintify (MINT) в USD

За сегодня изменение цены Mintify на USD составило $ -0,000875602269536695.
За последние 30 дней изменение цены Mintify на USD составило $ -0,0004221118.
За последние 60 дней изменение цены Mintify на USD составило $ -0,0010034702.
За последние 90 дней изменение цены Mintify на USD составило $ -0,004260770689014033.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000875602269536695-38,80%
30 дней$ -0,0004221118-30,57%
60 дней$ -0,0010034702-72,68%
90 дней$ -0,004260770689014033-75,52%

Что такое Mintify (MINT)

Mintify is the best consumer experience to trade every asset, every network, and every market directly onchain.

Mintify is part of a next generation of platforms that support real-time, direct onchain trading of your favorite economies. We are positioned to be the backbone of the largest opportunity zone of the 21st century: Digital Asset Markets, Decentralized Networks And Consumer Applications.

Прогноз цены Mintify (USD)

Сколько будет стоить Mintify (MINT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mintify (MINT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mintify.

Проверьте прогноз цены Mintify!

MINT на местную валюту

Токеномика Mintify (MINT)

Понимание токеномики Mintify (MINT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MINT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mintify (MINT)

Сколько стоит Mintify (MINT) на сегодня?
Актуальная цена MINT в USD – 0,00138061 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MINT в USD?
Текущая цена MINT в USD составляет $ 0,00138061. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mintify?
Рыночная капитализация MINT составляет $ 677,57K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MINT?
Циркулирующее предложение MINT составляет 490,77M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MINT?
MINT достиг максимальной цены (ATH) в 0,059905 USD.
Какова была минимальная цена MINT за все время (ATL)?
MINT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00129535 USD.
Каков объем торгов MINT?
Объем торгов за последние 24 часа для MINT составляет -- USD.
Вырастет ли MINT в цене в этом году?
MINT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MINT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Mintify (MINT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.