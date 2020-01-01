Токеномика Minerva Wallet (MIVA) Откройте для себя ключевую информацию о Minerva Wallet (MIVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Minerva Wallet (MIVA) The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. Официальный сайт: https://minerva.digital/ Купить MIVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Minerva Wallet (MIVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minerva Wallet (MIVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25.22K $ 25.22K $ 25.22K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 13.51M $ 13.51M $ 13.51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Исторический максимум: $ 0.576706 $ 0.576706 $ 0.576706 Исторический минимум: $ 0.00183544 $ 0.00183544 $ 0.00183544 Текущая цена: $ 0.00186667 $ 0.00186667 $ 0.00186667 Узнайте больше о цене Minerva Wallet (MIVA)

Токеномика Minerva Wallet (MIVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Minerva Wallet (MIVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIVA, изучите текущую цену MIVA!

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