Что такое Mine Blue (MB)

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

Источник Mine Blue (MB) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Mine Blue (MB)

Понимание токеномики Mine Blue (MB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mine Blue (MB) Сколько стоит Mine Blue (MB) на сегодня? Актуальная цена MB в USD – 0,03437931 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MB в USD? $ 0,03437931 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MB в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Mine Blue? Рыночная капитализация MB составляет $ 1,87M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MB? Циркулирующее предложение MB составляет 54,51M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MB? MB достиг максимальной цены (ATH) в 0,04796975 USD . Какова была минимальная цена MB за все время (ATL)? MB достиг минимальной цены (ATL) в 0,01399899 USD . Каков объем торгов MB? Объем торгов за последние 24 часа для MB составляет -- USD . Вырастет ли MB в цене в этом году? MB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MB для более подробного анализа.

