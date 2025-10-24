Текущая цена Mine Blue сегодня составляет 0,03437931 USD. Следите за обновлениями цены MB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mine Blue сегодня составляет 0,03437931 USD. Следите за обновлениями цены MB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MB прямо сейчас на MEXC.

Цена Mine Blue (MB)

Текущая цена 1 MB в USD:

$0,03437764
$0,03437764
+0,10%1D
График цены Mine Blue (MB) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:42 (UTC+8)

Информация о ценах Mine Blue (MB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0343377
$ 0,0343377
Мин 24Ч
$ 0,03601502
$ 0,03601502
Макс 24Ч

$ 0,0343377
$ 0,0343377

$ 0,03601502
$ 0,03601502

$ 0,04796975
$ 0,04796975

$ 0,01399899
$ 0,01399899

+0,00%

+0,11%

+0,83%

+0,83%

Текущая цена Mine Blue (MB) составляет $0,03437931. За последние 24 часа MB торговался в диапазоне от $ 0,0343377 до $ 0,03601502, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MB за все время составляет $ 0,04796975, а минимальная – $ 0,01399899.

Что касается краткосрочной динамики, MB изменился на +0,00% за последний час, на +0,11% за 24 часа и на +0,83% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mine Blue (MB)

$ 1,87M
$ 1,87M

--
--

$ 343,80M
$ 343,80M

54,51M
54,51M

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Mine Blue составляет $ 1,87M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MB составляет 54,51M, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 343,80M.

История цен Mine Blue (MB) в USD

За сегодня изменение цены Mine Blue на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mine Blue на USD составило $ +0,0444154797.
За последние 60 дней изменение цены Mine Blue на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mine Blue на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,11%
30 дней$ +0,0444154797+129,19%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Mine Blue (MB)

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Mine Blue (USD)

Сколько будет стоить Mine Blue (MB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mine Blue (MB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mine Blue.

Проверьте прогноз цены Mine Blue!

MB на местную валюту

Токеномика Mine Blue (MB)

Понимание токеномики Mine Blue (MB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mine Blue (MB)

Сколько стоит Mine Blue (MB) на сегодня?
Актуальная цена MB в USD – 0,03437931 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MB в USD?
Текущая цена MB в USD составляет $ 0,03437931. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mine Blue?
Рыночная капитализация MB составляет $ 1,87M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MB?
Циркулирующее предложение MB составляет 54,51M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MB?
MB достиг максимальной цены (ATH) в 0,04796975 USD.
Какова была минимальная цена MB за все время (ATL)?
MB достиг минимальной цены (ATL) в 0,01399899 USD.
Каков объем торгов MB?
Объем торгов за последние 24 часа для MB составляет -- USD.
Вырастет ли MB в цене в этом году?
MB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MB для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.