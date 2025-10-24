Что такое MiladyStrategy (MLDSTR)

MiladyStrategy ($MLDSTR) is an ERC-20 token on Ethereum with a 1 billion token supply, designed to support the Milady NFT ecosystem. The team purchases a portion of initial token buys to fund acquisitions of floor Milady NFTs, creating a community-driven protocol. It has no transaction fees, with liquidity fully locked on Uniswap V2 and ownership renounced for transparency. The project engages users through social media and community initiatives.

Сколько будет стоить MiladyStrategy (MLDSTR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MiladyStrategy (MLDSTR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MiladyStrategy.

Токеномика MiladyStrategy (MLDSTR)

Понимание токеномики MiladyStrategy (MLDSTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MLDSTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MiladyStrategy (MLDSTR) Сколько стоит MiladyStrategy (MLDSTR) на сегодня? Актуальная цена MLDSTR в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MLDSTR в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MLDSTR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MiladyStrategy? Рыночная капитализация MLDSTR составляет $ 30.61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MLDSTR? Циркулирующее предложение MLDSTR составляет 1.00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MLDSTR? MLDSTR достиг максимальной цены (ATH) в 0.0259101 USD . Какова была минимальная цена MLDSTR за все время (ATL)? MLDSTR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MLDSTR? Объем торгов за последние 24 часа для MLDSTR составляет -- USD . Вырастет ли MLDSTR в цене в этом году? MLDSTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MLDSTR для более подробного анализа.

