Что такое microcap gem (MCG)

microcap gem is a community-driven experiment at the crossroads of culture, memes and crypto. the project is designed to showcase how something small, or “micro,” can evolve into larger movements, using $MCG as both a token and a communal identity. By combining narrative, community participation, and creative expression microcap gem highlights how conviction and belief can transform micro-scale projects into meaningful on-chain identities with long-term value. microcap gem is a community-driven experiment at the crossroads of culture, memes and crypto. the project is designed to showcase how something small, or “micro,” can evolve into larger movements, using $MCG as both a token and a communal identity. By combining narrative, community participation, and creative expression microcap gem highlights how conviction and belief can transform micro-scale projects into meaningful on-chain identities with long-term value.

Источник microcap gem (MCG) Официальный веб-сайт

Прогноз цены microcap gem (USD)

Сколько будет стоить microcap gem (MCG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов microcap gem (MCG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для microcap gem.

Проверьте прогноз цены microcap gem!

MCG на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика microcap gem (MCG)

Понимание токеномики microcap gem (MCG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MCG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о microcap gem (MCG) Сколько стоит microcap gem (MCG) на сегодня? Актуальная цена MCG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MCG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MCG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация microcap gem? Рыночная капитализация MCG составляет $ 20,35K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MCG? Циркулирующее предложение MCG составляет 999,63M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MCG? MCG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MCG за все время (ATL)? MCG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MCG? Объем торгов за последние 24 часа для MCG составляет -- USD . Вырастет ли MCG в цене в этом году? MCG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MCG для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии microcap gem (MCG)