Что такое Metamars (MARS)

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience. MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms. Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

Источник Metamars (MARS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Metamars (USD)

Сколько будет стоить Metamars (MARS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Metamars (MARS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Metamars.

MARS на местную валюту

Токеномика Metamars (MARS)

Понимание токеномики Metamars (MARS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MARS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Metamars (MARS) Сколько стоит Metamars (MARS) на сегодня? Актуальная цена MARS в USD – 0,00526568 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MARS в USD? $ 0,00526568 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MARS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Metamars? Рыночная капитализация MARS составляет $ 1,14M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MARS? Циркулирующее предложение MARS составляет 213,53M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MARS? MARS достиг максимальной цены (ATH) в 1,88 USD . Какова была минимальная цена MARS за все время (ATL)? MARS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00099781 USD . Каков объем торгов MARS? Объем торгов за последние 24 часа для MARS составляет -- USD . Вырастет ли MARS в цене в этом году? MARS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MARS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Metamars (MARS)