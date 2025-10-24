Что такое Meso Finance (MESO)

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity. Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance's top-tier security and efficiency standards.

Источник Meso Finance (MESO) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Meso Finance (MESO) Сколько стоит Meso Finance (MESO) на сегодня? Актуальная цена MESO в USD – 0,00415251 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MESO в USD? $ 0,00415251 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MESO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Meso Finance? Рыночная капитализация MESO составляет $ 157,28K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MESO? Циркулирующее предложение MESO составляет 37,88M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MESO? MESO достиг максимальной цены (ATH) в 0,01036063 USD . Какова была минимальная цена MESO за все время (ATL)? MESO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00382898 USD . Каков объем торгов MESO? Объем торгов за последние 24 часа для MESO составляет -- USD . Вырастет ли MESO в цене в этом году? MESO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MESO для более подробного анализа.

