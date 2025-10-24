Текущая цена Meso Finance сегодня составляет 0,00415251 USD. Следите за обновлениями цены MESO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MESO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Meso Finance сегодня составляет 0,00415251 USD. Следите за обновлениями цены MESO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MESO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MESO

Информация о цене MESO

Официальный сайт MESO

Токеномика MESO

Прогноз цен MESO

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Meso Finance

Цена Meso Finance (MESO)

Не в листинге

Текущая цена 1 MESO в USD:

$0,00415251
$0,00415251$0,00415251
+1,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Meso Finance (MESO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:55:39 (UTC+8)

Информация о ценах Meso Finance (MESO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00407442
$ 0,00407442$ 0,00407442
Мин 24Ч
$ 0,00417932
$ 0,00417932$ 0,00417932
Макс 24Ч

$ 0,00407442
$ 0,00407442$ 0,00407442

$ 0,00417932
$ 0,00417932$ 0,00417932

$ 0,01036063
$ 0,01036063$ 0,01036063

$ 0,00382898
$ 0,00382898$ 0,00382898

--

+1,91%

-5,08%

-5,08%

Текущая цена Meso Finance (MESO) составляет $0,00415251. За последние 24 часа MESO торговался в диапазоне от $ 0,00407442 до $ 0,00417932, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MESO за все время составляет $ 0,01036063, а минимальная – $ 0,00382898.

Что касается краткосрочной динамики, MESO изменился на -- за последний час, на +1,91% за 24 часа и на -5,08% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Meso Finance (MESO)

$ 157,28K
$ 157,28K$ 157,28K

--
----

$ 4,15M
$ 4,15M$ 4,15M

37,88M
37,88M 37,88M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Meso Finance составляет $ 157,28K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MESO составляет 37,88M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,15M.

История цен Meso Finance (MESO) в USD

За сегодня изменение цены Meso Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Meso Finance на USD составило $ -0,0011113923.
За последние 60 дней изменение цены Meso Finance на USD составило $ -0,0013036759.
За последние 90 дней изменение цены Meso Finance на USD составило $ -0,002037594189420872.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,91%
30 дней$ -0,0011113923-26,76%
60 дней$ -0,0013036759-31,39%
90 дней$ -0,002037594189420872-32,91%

Что такое Meso Finance (MESO)

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Meso Finance (MESO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Meso Finance (USD)

Сколько будет стоить Meso Finance (MESO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Meso Finance (MESO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Meso Finance.

Проверьте прогноз цены Meso Finance!

MESO на местную валюту

Токеномика Meso Finance (MESO)

Понимание токеномики Meso Finance (MESO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MESO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Meso Finance (MESO)

Сколько стоит Meso Finance (MESO) на сегодня?
Актуальная цена MESO в USD – 0,00415251 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MESO в USD?
Текущая цена MESO в USD составляет $ 0,00415251. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Meso Finance?
Рыночная капитализация MESO составляет $ 157,28K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MESO?
Циркулирующее предложение MESO составляет 37,88M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MESO?
MESO достиг максимальной цены (ATH) в 0,01036063 USD.
Какова была минимальная цена MESO за все время (ATL)?
MESO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00382898 USD.
Каков объем торгов MESO?
Объем торгов за последние 24 часа для MESO составляет -- USD.
Вырастет ли MESO в цене в этом году?
MESO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MESO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:55:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Meso Finance (MESO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.