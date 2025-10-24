Согласно вашему прогнозу, Meridian потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,079974.

Согласно вашему прогнозу, Meridian потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,083972.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена MRDN составляет $ 0,088171 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена MRDN в 2028 году составит $ 0,092579 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MRDN в 2029 году составит $ 0,097208 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MRDN в 2030 году составит $ 0,102069 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Meridian потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,166260.

В 2050 году цена Meridian потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,270820.