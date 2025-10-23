Что такое Memory (MEM)

Memory Protocol enables users to monetize their digital footprint across the internet. By aggregating public data and securing private user information, Memory creates a unified data marketplace where users earn $MEM tokens whenever applications access their information. The protocol addresses the fundamental Web3 challenge of fragmented digital identities while providing sustainable revenue streams for data creators. Memory Protocol enables users to monetize their digital footprint across the internet. By aggregating public data and securing private user information, Memory creates a unified data marketplace where users earn $MEM tokens whenever applications access their information. The protocol addresses the fundamental Web3 challenge of fragmented digital identities while providing sustainable revenue streams for data creators.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Memory (USD)

Сколько будет стоить Memory (MEM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Memory (MEM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Memory.

Проверьте прогноз цены Memory!

MEM на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Memory (MEM)

Понимание токеномики Memory (MEM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Memory (MEM) Сколько стоит Memory (MEM) на сегодня? Актуальная цена MEM в USD – 0,03862803 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MEM в USD? $ 0,03862803 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MEM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Memory? Рыночная капитализация MEM составляет $ 2,90M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MEM? Циркулирующее предложение MEM составляет 75,07M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MEM? MEM достиг максимальной цены (ATH) в 0,120607 USD . Какова была минимальная цена MEM за все время (ATL)? MEM достиг минимальной цены (ATL) в 0,03725491 USD . Каков объем торгов MEM? Объем торгов за последние 24 часа для MEM составляет -- USD . Вырастет ли MEM в цене в этом году? MEM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Memory (MEM)