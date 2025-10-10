Токеномика Meme Alliance (MMA) Откройте для себя ключевую информацию о Meme Alliance (MMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Meme Alliance (MMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meme Alliance (MMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 267,52K Общее предложение: $ 100,00M Оборотное предложение: $ 85,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 313,10K Исторический максимум: $ 0,073829 Исторический минимум: $ 0,0011163 Текущая цена: $ 0,00313086

Информация о Meme Alliance (MMA) Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem. Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem. Официальный сайт: https://www.meme-alliance.com Whitepaper: https://meme-alliance.gitbook.io/whitepaper/

Токеномика Meme Alliance (MMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meme Alliance (MMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMA, изучите текущую цену MMA!

Прогноз цены MMA Хотите узнать, куда может двигаться MMA? Наша страница прогноза цены MMA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MMA прямо сейчас!

