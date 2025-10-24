Текущая цена Meme Alliance сегодня составляет 0,00252013 USD. Следите за обновлениями цены MMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MMA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Meme Alliance сегодня составляет 0,00252013 USD. Следите за обновлениями цены MMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MMA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Meme Alliance

Цена Meme Alliance (MMA)

Не в листинге

Текущая цена 1 MMA в USD:

$0,00252013
+0,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Meme Alliance (MMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:55:19 (UTC+8)

Информация о ценах Meme Alliance (MMA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00239838
Мин 24Ч
$ 0,00251849
Макс 24Ч

$ 0,00239838
$ 0,00251849
$ 0,073829
$ 0,0011163
+0,27%

+0,39%

-5,17%

-5,17%

Текущая цена Meme Alliance (MMA) составляет $0,00252013. За последние 24 часа MMA торговался в диапазоне от $ 0,00239838 до $ 0,00251849, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MMA за все время составляет $ 0,073829, а минимальная – $ 0,0011163.

Что касается краткосрочной динамики, MMA изменился на +0,27% за последний час, на +0,39% за 24 часа и на -5,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Meme Alliance (MMA)

$ 215,33K
--
$ 252,01K
85,44M
100 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Meme Alliance составляет $ 215,33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MMA составляет 85,44M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 252,01K.

История цен Meme Alliance (MMA) в USD

За сегодня изменение цены Meme Alliance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Meme Alliance на USD составило $ -0,0009842707.
За последние 60 дней изменение цены Meme Alliance на USD составило $ -0,0014682032.
За последние 90 дней изменение цены Meme Alliance на USD составило $ -0,00239079887470303.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,39%
30 дней$ -0,0009842707-39,05%
60 дней$ -0,0014682032-58,25%
90 дней$ -0,00239079887470303-48,68%

Что такое Meme Alliance (MMA)

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

Источник Meme Alliance (MMA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Meme Alliance (USD)

Сколько будет стоить Meme Alliance (MMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Meme Alliance (MMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Meme Alliance.

Проверьте прогноз цены Meme Alliance!

MMA на местную валюту

Токеномика Meme Alliance (MMA)

Понимание токеномики Meme Alliance (MMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Meme Alliance (MMA)

Сколько стоит Meme Alliance (MMA) на сегодня?
Актуальная цена MMA в USD – 0,00252013 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MMA в USD?
Текущая цена MMA в USD составляет $ 0,00252013. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Meme Alliance?
Рыночная капитализация MMA составляет $ 215,33K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MMA?
Циркулирующее предложение MMA составляет 85,44M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MMA?
MMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,073829 USD.
Какова была минимальная цена MMA за все время (ATL)?
MMA достиг минимальной цены (ATL) в 0,0011163 USD.
Каков объем торгов MMA?
Объем торгов за последние 24 часа для MMA составляет -- USD.
Вырастет ли MMA в цене в этом году?
MMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MMA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Meme Alliance (MMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.