Логотип MechaOs

Цена MechaOs (MECHA)

Текущая цена 1 MECHA в USD:

$0,00076895
$0,00076895$0,00076895
+5,80%1D
График цены MechaOs (MECHA) в реальном времени
Информация о ценах MechaOs (MECHA) (USD)

Текущая цена MechaOs (MECHA) составляет --. За последние 24 часа MECHA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MECHA за все время составляет $ 0,01286063, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MECHA изменился на +0,49% за последний час, на +5,86% за 24 часа и на -37,51% за последние 7 дни. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация MechaOs составляет $ 76,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MECHA составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 76,80K.

Что такое MechaOs (MECHA)

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MechaOs (MECHA)

Сколько стоит MechaOs (MECHA) на сегодня?
Актуальная цена MECHA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MECHA в USD?
Текущая цена MECHA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MechaOs?
Рыночная капитализация MECHA составляет $ 76,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MECHA?
Циркулирующее предложение MECHA составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MECHA?
MECHA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01286063 USD.
Какова была минимальная цена MECHA за все время (ATL)?
MECHA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MECHA?
Объем торгов за последние 24 часа для MECHA составляет -- USD.
Вырастет ли MECHA в цене в этом году?
MECHA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MECHA для более подробного анализа.
