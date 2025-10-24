Что такое maxBTC (MAXBTC)

maxBTC is liquid, yield-bearing Bitcoin that offers sustainable returns to its holders through proven BTC-denominated strategies. Built for composability, its LST-like structure makes it compatible with existing DeFi integrations and effective as collateral in lending markets. It lets holders deploy capital without losing BTC exposure, improve capital efficiency, and scale with multiple underlying strategies over time.

Источник maxBTC (MAXBTC) Официальный веб-сайт

Прогноз цены maxBTC (USD)

Сколько будет стоить maxBTC (MAXBTC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов maxBTC (MAXBTC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для maxBTC.

MAXBTC на местную валюту

Токеномика maxBTC (MAXBTC)

Понимание токеномики maxBTC (MAXBTC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAXBTC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о maxBTC (MAXBTC) Сколько стоит maxBTC (MAXBTC) на сегодня? Актуальная цена MAXBTC в USD – 110 638 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MAXBTC в USD? $ 110 638 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MAXBTC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация maxBTC? Рыночная капитализация MAXBTC составляет $ 221,28K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MAXBTC? Циркулирующее предложение MAXBTC составляет 2,00 USD . Какова была максимальная цена (ATH) MAXBTC? MAXBTC достиг максимальной цены (ATH) в 172 696 USD . Какова была минимальная цена MAXBTC за все время (ATL)? MAXBTC достиг минимальной цены (ATL) в 48 063 USD . Каков объем торгов MAXBTC? Объем торгов за последние 24 часа для MAXBTC составляет -- USD . Вырастет ли MAXBTC в цене в этом году? MAXBTC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAXBTC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии maxBTC (MAXBTC)