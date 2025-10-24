Текущая цена maxBTC сегодня составляет 110 638 USD. Следите за обновлениями цены MAXBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAXBTC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена maxBTC сегодня составляет 110 638 USD. Следите за обновлениями цены MAXBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAXBTC прямо сейчас на MEXC.

Цена maxBTC (MAXBTC)

Текущая цена 1 MAXBTC в USD:

$110 638
$110 638$110 638
+1,00%1D
График цены maxBTC (MAXBTC) в реальном времени
Информация о ценах maxBTC (MAXBTC) (USD)

$ 48 288
$ 48 288$ 48 288
$ 146 203
$ 146 203$ 146 203
$ 48 288
$ 48 288$ 48 288

$ 146 203
$ 146 203$ 146 203

$ 172 696
$ 172 696$ 172 696

$ 48 063
$ 48 063$ 48 063

+0,03%

+1,05%

-1,82%

-1,82%

Текущая цена maxBTC (MAXBTC) составляет $110 638. За последние 24 часа MAXBTC торговался в диапазоне от $ 48 288 до $ 146 203, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MAXBTC за все время составляет $ 172 696, а минимальная – $ 48 063.

Что касается краткосрочной динамики, MAXBTC изменился на +0,03% за последний час, на +1,05% за 24 часа и на -1,82% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация maxBTC (MAXBTC)

$ 221,28K
$ 221,28K$ 221,28K

--
----

$ 221,28K
$ 221,28K$ 221,28K

2,00
2,00 2,00

2,0
2,0 2,0

Текущая рыночная капитализация maxBTC составляет $ 221,28K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAXBTC составляет 2,00, а общее предложение – 2.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 221,28K.

История цен maxBTC (MAXBTC) в USD

За сегодня изменение цены maxBTC на USD составило $ +1 153,27.
За последние 30 дней изменение цены maxBTC на USD составило $ -2 764,7440458000.
За последние 60 дней изменение цены maxBTC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены maxBTC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1 153,27+1,05%
30 дней$ -2 764,7440458000-2,49%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое maxBTC (MAXBTC)

maxBTC is liquid, yield-bearing Bitcoin that offers sustainable returns to its holders through proven BTC-denominated strategies.

Built for composability, its LST-like structure makes it compatible with existing DeFi integrations and effective as collateral in lending markets. It lets holders deploy capital without losing BTC exposure, improve capital efficiency, and scale with multiple underlying strategies over time.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник maxBTC (MAXBTC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены maxBTC (USD)

Сколько будет стоить maxBTC (MAXBTC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов maxBTC (MAXBTC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для maxBTC.

Проверьте прогноз цены maxBTC!

MAXBTC на местную валюту

Токеномика maxBTC (MAXBTC)

Понимание токеномики maxBTC (MAXBTC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAXBTC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о maxBTC (MAXBTC)

Сколько стоит maxBTC (MAXBTC) на сегодня?
Актуальная цена MAXBTC в USD – 110 638 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MAXBTC в USD?
Текущая цена MAXBTC в USD составляет $ 110 638. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация maxBTC?
Рыночная капитализация MAXBTC составляет $ 221,28K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MAXBTC?
Циркулирующее предложение MAXBTC составляет 2,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MAXBTC?
MAXBTC достиг максимальной цены (ATH) в 172 696 USD.
Какова была минимальная цена MAXBTC за все время (ATL)?
MAXBTC достиг минимальной цены (ATL) в 48 063 USD.
Каков объем торгов MAXBTC?
Объем торгов за последние 24 часа для MAXBTC составляет -- USD.
Вырастет ли MAXBTC в цене в этом году?
MAXBTC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAXBTC для более подробного анализа.
