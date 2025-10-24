Текущая цена Market Cap сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MCAP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MCAP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Market Cap сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MCAP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MCAP прямо сейчас на MEXC.

Страница обновлена: 2025-10-24 02:09:26 (UTC+8)

Текущая цена Market Cap (MCAP) составляет --. За последние 24 часа MCAP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MCAP за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MCAP изменился на +1,29% за последний час, на +7,41% за 24 часа и на +6,51% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Market Cap (MCAP)

Текущая рыночная капитализация Market Cap составляет $ 14,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MCAP составляет 999,44M, а общее предложение – 999443171.982068. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,96K.

История цен Market Cap (MCAP) в USD

За сегодня изменение цены Market Cap на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Market Cap на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Market Cap на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Market Cap на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,41%
30 дней$ 0+5,56%
60 дней$ 0-55,07%
90 дней$ 0--

Что такое Market Cap (MCAP)

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

Прогноз цены Market Cap (USD)

Сколько будет стоить Market Cap (MCAP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Market Cap (MCAP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Market Cap.

Проверьте прогноз цены Market Cap!

Токеномика Market Cap (MCAP)

Понимание токеномики Market Cap (MCAP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MCAP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Market Cap (MCAP)

Сколько стоит Market Cap (MCAP) на сегодня?
Актуальная цена MCAP в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MCAP в USD?
Текущая цена MCAP в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Market Cap?
Рыночная капитализация MCAP составляет $ 14,96K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MCAP?
Циркулирующее предложение MCAP составляет 999,44M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MCAP?
MCAP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена MCAP за все время (ATL)?
MCAP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MCAP?
Объем торгов за последние 24 часа для MCAP составляет -- USD.
Вырастет ли MCAP в цене в этом году?
MCAP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MCAP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.