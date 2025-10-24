Что такое Market Cap (MCAP)

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading. Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations. Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading. Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Market Cap (MCAP) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Market Cap (USD)

Сколько будет стоить Market Cap (MCAP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Market Cap (MCAP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Market Cap.

Проверьте прогноз цены Market Cap!

MCAP на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Market Cap (MCAP)

Понимание токеномики Market Cap (MCAP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MCAP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Market Cap (MCAP) Сколько стоит Market Cap (MCAP) на сегодня? Актуальная цена MCAP в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MCAP в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MCAP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Market Cap? Рыночная капитализация MCAP составляет $ 14,96K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MCAP? Циркулирующее предложение MCAP составляет 999,44M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MCAP? MCAP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MCAP за все время (ATL)? MCAP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MCAP? Объем торгов за последние 24 часа для MCAP составляет -- USD . Вырастет ли MCAP в цене в этом году? MCAP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MCAP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Market Cap (MCAP)