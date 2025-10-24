Что такое Magmar (MGR)

Magmar is one of the first ERC-4337-native infrastructure toolkits purpose-built for gasless and abstracted transactions. Unlike traditional wallet SDKs, Magmar offers an integrated stack including Paymaster, Bundler, simulation, and social login support enabling seamless onboarding and smart wallet flows across DeFi, RWA, and DePIN ecosystems. Its plug-and-play SDK reduces complexity and time-to-market for developers.

Прогноз цены Magmar (USD)

Сколько будет стоить Magmar (MGR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Magmar (MGR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Magmar.

MGR на местную валюту

Токеномика Magmar (MGR)

Понимание токеномики Magmar (MGR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MGR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Magmar (MGR) Сколько стоит Magmar (MGR) на сегодня? Актуальная цена MGR в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MGR в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MGR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Magmar? Рыночная капитализация MGR составляет $ 19,69K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MGR? Циркулирующее предложение MGR составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MGR? MGR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00332085 USD . Какова была минимальная цена MGR за все время (ATL)? MGR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MGR? Объем торгов за последние 24 часа для MGR составляет -- USD . Вырастет ли MGR в цене в этом году? MGR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MGR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Magmar (MGR)