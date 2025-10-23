Текущая цена MacroHard сегодня составляет 0,00211768 USD. Следите за обновлениями цены MHRD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MHRD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена MacroHard сегодня составляет 0,00211768 USD. Следите за обновлениями цены MHRD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MHRD прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MHRD

Информация о цене MHRD

Официальный сайт MHRD

Токеномика MHRD

Прогноз цен MHRD

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип MacroHard

Цена MacroHard (MHRD)

Не в листинге

Текущая цена 1 MHRD в USD:

$0,00211768
$0,00211768$0,00211768
-10,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены MacroHard (MHRD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:50:15 (UTC+8)

Информация о ценах MacroHard (MHRD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00198165
$ 0,00198165$ 0,00198165
Мин 24Ч
$ 0,00238576
$ 0,00238576$ 0,00238576
Макс 24Ч

$ 0,00198165
$ 0,00198165$ 0,00198165

$ 0,00238576
$ 0,00238576$ 0,00238576

$ 0,057629
$ 0,057629$ 0,057629

$ 0,00084622
$ 0,00084622$ 0,00084622

-2,81%

-10,71%

-1,80%

-1,80%

Текущая цена MacroHard (MHRD) составляет $0,00211768. За последние 24 часа MHRD торговался в диапазоне от $ 0,00198165 до $ 0,00238576, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MHRD за все время составляет $ 0,057629, а минимальная – $ 0,00084622.

Что касается краткосрочной динамики, MHRD изменился на -2,81% за последний час, на -10,71% за 24 часа и на -1,80% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MacroHard (MHRD)

$ 2,12M
$ 2,12M$ 2,12M

--
----

$ 2,12M
$ 2,12M$ 2,12M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация MacroHard составляет $ 2,12M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MHRD составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,12M.

История цен MacroHard (MHRD) в USD

За сегодня изменение цены MacroHard на USD составило $ -0,000254009701436215.
За последние 30 дней изменение цены MacroHard на USD составило $ -0,0001059246.
За последние 60 дней изменение цены MacroHard на USD составило $ -0,0014690873.
За последние 90 дней изменение цены MacroHard на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000254009701436215-10,71%
30 дней$ -0,0001059246-5,00%
60 дней$ -0,0014690873-69,37%
90 дней$ 0--

Что такое MacroHard (MHRD)

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult.

WHY "MACROHARD"?

Microsoft = Micro + Soft

MacroHard = Macro + Hard

ROADMAP Phase 1

  • Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3
  • Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes

Phase 0

  • Trademark registered
  • Got Microsoft’s attention
  • No lawsuits yet Phase 2
  • DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4
  • Copilot gets hacked by agents Phase ∞
  • Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник MacroHard (MHRD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены MacroHard (USD)

Сколько будет стоить MacroHard (MHRD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MacroHard (MHRD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MacroHard.

Проверьте прогноз цены MacroHard!

MHRD на местную валюту

Токеномика MacroHard (MHRD)

Понимание токеномики MacroHard (MHRD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MHRD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MacroHard (MHRD)

Сколько стоит MacroHard (MHRD) на сегодня?
Актуальная цена MHRD в USD – 0,00211768 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MHRD в USD?
Текущая цена MHRD в USD составляет $ 0,00211768. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MacroHard?
Рыночная капитализация MHRD составляет $ 2,12M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MHRD?
Циркулирующее предложение MHRD составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MHRD?
MHRD достиг максимальной цены (ATH) в 0,057629 USD.
Какова была минимальная цена MHRD за все время (ATL)?
MHRD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00084622 USD.
Каков объем торгов MHRD?
Объем торгов за последние 24 часа для MHRD составляет -- USD.
Вырастет ли MHRD в цене в этом году?
MHRD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MHRD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:50:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MacroHard (MHRD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.