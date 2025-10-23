Что такое MacroHard (MHRD)

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult. WHY "MACROHARD"? Microsoft = Micro + Soft MacroHard = Macro + Hard ROADMAP Phase 1 - Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3 - Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes Phase 0 - Trademark registered - Got Microsoft’s attention - No lawsuits yet Phase 2 - DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4 - Copilot gets hacked by agents Phase ∞ - Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself. We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult. WHY "MACROHARD"? Microsoft = Micro + Soft MacroHard = Macro + Hard ROADMAP Phase 1 Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3

Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes Phase 0 Trademark registered

Got Microsoft’s attention

No lawsuits yet Phase 2

DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4

Copilot gets hacked by agents Phase ∞

Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник MacroHard (MHRD) Официальный веб-сайт

Прогноз цены MacroHard (USD)

Сколько будет стоить MacroHard (MHRD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MacroHard (MHRD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MacroHard.

Проверьте прогноз цены MacroHard!

MHRD на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика MacroHard (MHRD)

Понимание токеномики MacroHard (MHRD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MHRD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MacroHard (MHRD) Сколько стоит MacroHard (MHRD) на сегодня? Актуальная цена MHRD в USD – 0,00211768 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MHRD в USD? $ 0,00211768 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MHRD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MacroHard? Рыночная капитализация MHRD составляет $ 2,12M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MHRD? Циркулирующее предложение MHRD составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MHRD? MHRD достиг максимальной цены (ATH) в 0,057629 USD . Какова была минимальная цена MHRD за все время (ATL)? MHRD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00084622 USD . Каков объем торгов MHRD? Объем торгов за последние 24 часа для MHRD составляет -- USD . Вырастет ли MHRD в цене в этом году? MHRD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MHRD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии MacroHard (MHRD)