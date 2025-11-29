Что такое LTRN

Токеномика и анализ цен Lunctron (LTRN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lunctron (LTRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,75K $ 7,75K $ 7,75K Общее предложение: $ 67,62B $ 67,62B $ 67,62B Оборотное предложение: $ 32,10B $ 32,10B $ 32,10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,32K $ 16,32K $ 16,32K Исторический максимум: $ 0,00000255 $ 0,00000255 $ 0,00000255 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Lunctron (LTRN) Купить LTRN сейчас!

Информация о Lunctron (LTRN) Официальный сайт: https://Lunctron.com

Токеномика Lunctron (LTRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lunctron (LTRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LTRN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LTRN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LTRN, изучите текущую цену LTRN!

Прогноз цены LTRN Хотите узнать, куда может двигаться LTRN? Наша страница прогноза цены LTRN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LTRN прямо сейчас!

