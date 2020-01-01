Токеномика MON Protocol (MON)

Токеномика MON Protocol (MON)

Откройте для себя ключевую информацию о MON Protocol (MON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MON Protocol (MON)

Mon Protocol стремится стать разработчиком и ведущим издателем блокчейн-нативных IP и игр. Это позволит игровым проектам на основе блокчейна охватить большую аудиторию геймеров и фанатов, максимально повысив их популярность.

Официальный сайт:
https://monprotocol.ai/
Whitepaper:
https://www.monprotocol.ai/tokenomics
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/

Токеномика и анализ цен MON Protocol (MON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MON Protocol (MON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,21M
$ 10,21M$ 10,21M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 534,56M
$ 534,56M$ 534,56M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,5584
$ 0,5584$ 0,5584
Исторический минимум:
$ 0,017937922760505032
$ 0,017937922760505032$ 0,017937922760505032
Текущая цена:
$ 0,0191
$ 0,0191$ 0,0191

Токеномика MON Protocol (MON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MON Protocol (MON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MON, изучите текущую цену MON!

Как купить MON

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История цены MON Protocol (MON)

Анализ истории цены MON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.