Токеномика MON Protocol (MON) Откройте для себя ключевую информацию о MON Protocol (MON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MON Protocol (MON) Mon Protocol стремится стать разработчиком и ведущим издателем блокчейн-нативных IP и игр. Это позволит игровым проектам на основе блокчейна охватить большую аудиторию геймеров и фанатов, максимально повысив их популярность. Официальный сайт: https://monprotocol.ai/ Whitepaper: https://www.monprotocol.ai/tokenomics Обозреватель блоков: https://etherscan.io/ Купить MON сейчас!

Токеномика и анализ цен MON Protocol (MON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MON Protocol (MON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,21M $ 10,21M $ 10,21M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 534,56M $ 534,56M $ 534,56M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,5584 $ 0,5584 $ 0,5584 Исторический минимум: $ 0,017937922760505032 $ 0,017937922760505032 $ 0,017937922760505032 Текущая цена: $ 0,0191 $ 0,0191 $ 0,0191 Узнайте больше о цене MON Protocol (MON)

Токеномика MON Protocol (MON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MON Protocol (MON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MON, изучите текущую цену MON!

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