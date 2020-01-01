Токеномика Locust Pocus (CICADA) Откройте для себя ключевую информацию о Locust Pocus (CICADA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Locust Pocus (CICADA) A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far. Официальный сайт: https://www.locustpocus.com/ Whitepaper: https://www.locustpocus.com/ Купить CICADA сейчас!

Токеномика и анализ цен Locust Pocus (CICADA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Locust Pocus (CICADA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,50K $ 14,50K $ 14,50K Общее предложение: $ 884,25M $ 884,25M $ 884,25M Оборотное предложение: $ 884,25M $ 884,25M $ 884,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,50K $ 14,50K $ 14,50K Исторический максимум: $ 0,0013451 $ 0,0013451 $ 0,0013451 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Locust Pocus (CICADA)

Токеномика Locust Pocus (CICADA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Locust Pocus (CICADA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CICADA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CICADA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CICADA, изучите текущую цену CICADA!

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