Что такое LNKD Networks (LNKD)

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

Источник LNKD Networks (LNKD) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены LNKD Networks (USD)

Сколько будет стоить LNKD Networks (LNKD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов LNKD Networks (LNKD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для LNKD Networks.

LNKD на местную валюту

Токеномика LNKD Networks (LNKD)

Понимание токеномики LNKD Networks (LNKD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LNKD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о LNKD Networks (LNKD) Сколько стоит LNKD Networks (LNKD) на сегодня? Актуальная цена LNKD в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LNKD в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LNKD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация LNKD Networks? Рыночная капитализация LNKD составляет $ 69,16K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LNKD? Циркулирующее предложение LNKD составляет 389,47M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LNKD? LNKD достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена LNKD за все время (ATL)? LNKD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LNKD? Объем торгов за последние 24 часа для LNKD составляет -- USD . Вырастет ли LNKD в цене в этом году? LNKD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LNKD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии LNKD Networks (LNKD)