Текущая цена LNKD Networks сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены LNKD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LNKD прямо сейчас на MEXC.

$0,00017711
График цены LNKD Networks (LNKD) в реальном времени
Информация о ценах LNKD Networks (LNKD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1,10%

+5,49%

-11,34%

-11,34%

Текущая цена LNKD Networks (LNKD) составляет --. За последние 24 часа LNKD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LNKD за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, LNKD изменился на -1,10% за последний час, на +5,49% за 24 часа и на -11,34% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация LNKD Networks (LNKD)

$ 69,16K
--
$ 177,56K
389,47M
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация LNKD Networks составляет $ 69,16K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LNKD составляет 389,47M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 177,56K.

История цен LNKD Networks (LNKD) в USD

За сегодня изменение цены LNKD Networks на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены LNKD Networks на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены LNKD Networks на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены LNKD Networks на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,49%
30 дней$ 0-9,71%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое LNKD Networks (LNKD)

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

Сколько будет стоить LNKD Networks (LNKD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов LNKD Networks (LNKD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для LNKD Networks.

Понимание токеномики LNKD Networks (LNKD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LNKD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о LNKD Networks (LNKD)

Сколько стоит LNKD Networks (LNKD) на сегодня?
Актуальная цена LNKD в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LNKD в USD?
Текущая цена LNKD в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация LNKD Networks?
Рыночная капитализация LNKD составляет $ 69,16K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LNKD?
Циркулирующее предложение LNKD составляет 389,47M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LNKD?
LNKD достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена LNKD за все время (ATL)?
LNKD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов LNKD?
Объем торгов за последние 24 часа для LNKD составляет -- USD.
Вырастет ли LNKD в цене в этом году?
LNKD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LNKD для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии LNKD Networks (LNKD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.