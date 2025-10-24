Текущая цена Live Ai сегодня составляет 0,03532865 USD. Следите за обновлениями цены LAU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LAU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Live Ai сегодня составляет 0,03532865 USD. Следите за обновлениями цены LAU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LAU прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о LAU

Информация о цене LAU

Whitepaper LAU

Официальный сайт LAU

Токеномика LAU

Прогноз цен LAU

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Live Ai

Цена Live Ai (LAU)

Не в листинге

Текущая цена 1 LAU в USD:

$0,03532865
$0,03532865$0,03532865
-7,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Live Ai (LAU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:08:01 (UTC+8)

Информация о ценах Live Ai (LAU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03494309
$ 0,03494309$ 0,03494309
Мин 24Ч
$ 0,03816204
$ 0,03816204$ 0,03816204
Макс 24Ч

$ 0,03494309
$ 0,03494309$ 0,03494309

$ 0,03816204
$ 0,03816204$ 0,03816204

$ 1,32
$ 1,32$ 1,32

$ 0,03494309
$ 0,03494309$ 0,03494309

-0,32%

-7,38%

-25,88%

-25,88%

Текущая цена Live Ai (LAU) составляет $0,03532865. За последние 24 часа LAU торговался в диапазоне от $ 0,03494309 до $ 0,03816204, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LAU за все время составляет $ 1,32, а минимальная – $ 0,03494309.

Что касается краткосрочной динамики, LAU изменился на -0,32% за последний час, на -7,38% за 24 часа и на -25,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Live Ai (LAU)

$ 35,33K
$ 35,33K$ 35,33K

--
----

$ 35,33K
$ 35,33K$ 35,33K

1,00M
1,00M 1,00M

1 000 000,0
1 000 000,0 1 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Live Ai составляет $ 35,33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LAU составляет 1,00M, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35,33K.

История цен Live Ai (LAU) в USD

За сегодня изменение цены Live Ai на USD составило $ -0,00281792294564261.
За последние 30 дней изменение цены Live Ai на USD составило $ -0,0188043275.
За последние 60 дней изменение цены Live Ai на USD составило $ -0,0303087915.
За последние 90 дней изменение цены Live Ai на USD составило $ -0,4964755235487556.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00281792294564261-7,38%
30 дней$ -0,0188043275-53,22%
60 дней$ -0,0303087915-85,79%
90 дней$ -0,4964755235487556-93,35%

Что такое Live Ai (LAU)

Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Live Ai (USD)

Сколько будет стоить Live Ai (LAU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Live Ai (LAU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Live Ai.

Проверьте прогноз цены Live Ai!

LAU на местную валюту

Токеномика Live Ai (LAU)

Понимание токеномики Live Ai (LAU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LAU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Live Ai (LAU)

Сколько стоит Live Ai (LAU) на сегодня?
Актуальная цена LAU в USD – 0,03532865 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LAU в USD?
Текущая цена LAU в USD составляет $ 0,03532865. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Live Ai?
Рыночная капитализация LAU составляет $ 35,33K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LAU?
Циркулирующее предложение LAU составляет 1,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LAU?
LAU достиг максимальной цены (ATH) в 1,32 USD.
Какова была минимальная цена LAU за все время (ATL)?
LAU достиг минимальной цены (ATL) в 0,03494309 USD.
Каков объем торгов LAU?
Объем торгов за последние 24 часа для LAU составляет -- USD.
Вырастет ли LAU в цене в этом году?
LAU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LAU для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:08:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Live Ai (LAU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.