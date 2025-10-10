Токеномика Live Ai (LAU) Откройте для себя ключевую информацию о Live Ai (LAU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Live Ai (LAU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Live Ai (LAU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,71K $ 52,71K $ 52,71K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,71K $ 52,71K $ 52,71K Исторический максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Исторический минимум: $ 0,04849458 $ 0,04849458 $ 0,04849458 Текущая цена: $ 0,052713 $ 0,052713 $ 0,052713 Узнайте больше о цене Live Ai (LAU) Купить LAU сейчас!

Информация о Live Ai (LAU)
Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.
Официальный сайт: https://www.liveaieth.com/
Whitepaper: https://www.liveaieth.com/whitepaper

Токеномика Live Ai (LAU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Live Ai (LAU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAU, изучите текущую цену LAU!

Прогноз цены LAU Хотите узнать, куда может двигаться LAU? Наша страница прогноза цены LAU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LAU прямо сейчас!

