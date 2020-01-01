Токеномика Licker (LICKER) Откройте для себя ключевую информацию о Licker (LICKER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Licker (LICKER) Meet LICKER, the quintessential embodiment of everything gone wrong in the world of crypto. Born out of the darkest corners of the shitcoin universe, LICKER is a grotesque parody of financial innovation, fueled by reckless speculation and blind greed. Its appearance is a chaotic mess of garish colors and garbled text, reflecting the incoherence of its purpose and value. LICKER's origins are shrouded in controversy, rumored to have been created by a group of anonymous developers with a penchant for chaos and a disregard for ethical standards. It promises the moon to unsuspecting investors with flashy, over-the-top marketing campaigns that seem to be more about luring in the gullible than delivering any real utility. The tokenomics of LICKER are as absurd as its name. Its supply is infinite, its utility is vague, and its roadmap is a jumble of buzzwords with no clear direction. Despite its disreputable nature, LICKER attracts a certain type of investor—those who chase after the next big “hit” in the crypto space without a second thought for long-term stability or ethical considerations. Официальный сайт: https://licker.wtf/ Купить LICKER сейчас!

Токеномика и анализ цен Licker (LICKER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Licker (LICKER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,58K $ 8,58K $ 8,58K Общее предложение: $ 970,00M $ 970,00M $ 970,00M Оборотное предложение: $ 970,00M $ 970,00M $ 970,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,58K $ 8,58K $ 8,58K Исторический максимум: $ 0,00239628 $ 0,00239628 $ 0,00239628 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Licker (LICKER)

Токеномика Licker (LICKER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Licker (LICKER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LICKER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LICKER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LICKER, изучите текущую цену LICKER!

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