Что такое LC SHIB (LC)

LC Token is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, established to bring a vibrant, community-centric experience without rigid roadmaps or formal utilities. Instead, it harnesses the collective spirit of holders who collaborate, share creative ideas, and drive organic growth. By prioritizing decentralized initiatives, LC Token fosters a fun, lighthearted environment and embraces a meme-driven culture.

Источник LC SHIB (LC) Официальный веб-сайт