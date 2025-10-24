Что такое LAMANAN (LAMA)

LAMANAN is a next-gen Crypto Exchange aiming to list 500+ cryptocurrencies. and 50% of all fees go directly to $LAMA token holders as passive rewards. The more you hold, the more you earn. Built for speed, scale, and transparency — LAMANAN puts power back in the hands of the community. LAMANAN is a next-gen Crypto Exchange aiming to list 500+ cryptocurrencies. and 50% of all fees go directly to $LAMA token holders as passive rewards. The more you hold, the more you earn. Built for speed, scale, and transparency — LAMANAN puts power back in the hands of the community.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник LAMANAN (LAMA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены LAMANAN (USD)

Сколько будет стоить LAMANAN (LAMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов LAMANAN (LAMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для LAMANAN.

Проверьте прогноз цены LAMANAN!

LAMA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика LAMANAN (LAMA)

Понимание токеномики LAMANAN (LAMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LAMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о LAMANAN (LAMA) Сколько стоит LAMANAN (LAMA) на сегодня? Актуальная цена LAMA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LAMA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LAMA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация LAMANAN? Рыночная капитализация LAMA составляет $ 6,75K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LAMA? Циркулирующее предложение LAMA составляет 999,82M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LAMA? LAMA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена LAMA за все время (ATL)? LAMA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LAMA? Объем торгов за последние 24 часа для LAMA составляет -- USD . Вырастет ли LAMA в цене в этом году? LAMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LAMA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии LAMANAN (LAMA)