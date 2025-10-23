Что такое Kwenta (KWENTA)

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol. Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

Прогноз цены Kwenta (USD)

Сколько будет стоить Kwenta (KWENTA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kwenta (KWENTA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kwenta.

KWENTA на местную валюту

Токеномика Kwenta (KWENTA)

Понимание токеномики Kwenta (KWENTA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KWENTA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kwenta (KWENTA) Сколько стоит Kwenta (KWENTA) на сегодня? Актуальная цена KWENTA в USD – 23,25 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KWENTA в USD? $ 23,25 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KWENTA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kwenta? Рыночная капитализация KWENTA составляет $ 12,38M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KWENTA? Циркулирующее предложение KWENTA составляет 532,38K USD . Какова была максимальная цена (ATH) KWENTA? KWENTA достиг максимальной цены (ATH) в 790,99 USD . Какова была минимальная цена KWENTA за все время (ATL)? KWENTA достиг минимальной цены (ATL) в 6,88 USD . Каков объем торгов KWENTA? Объем торгов за последние 24 часа для KWENTA составляет -- USD . Вырастет ли KWENTA в цене в этом году? KWENTA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KWENTA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Kwenta (KWENTA)