Что такое Krypto Cock (COCK)

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem. The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience $COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality. Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem. The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience $COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Krypto Cock (COCK) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Krypto Cock (USD)

Сколько будет стоить Krypto Cock (COCK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Krypto Cock (COCK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Krypto Cock.

Проверьте прогноз цены Krypto Cock!

COCK на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Krypto Cock (COCK)

Понимание токеномики Krypto Cock (COCK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COCK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Krypto Cock (COCK) Сколько стоит Krypto Cock (COCK) на сегодня? Актуальная цена COCK в USD – 0,00020507 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена COCK в USD? $ 0,00020507 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена COCK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Krypto Cock? Рыночная капитализация COCK составляет $ 205,40K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение COCK? Циркулирующее предложение COCK составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) COCK? COCK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00033393 USD . Какова была минимальная цена COCK за все время (ATL)? COCK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00019852 USD . Каков объем торгов COCK? Объем торгов за последние 24 часа для COCK составляет -- USD . Вырастет ли COCK в цене в этом году? COCK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COCK для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Krypto Cock (COCK)