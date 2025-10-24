Текущая цена Krypto Cock сегодня составляет 0,00020507 USD. Следите за обновлениями цены COCK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COCK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Krypto Cock сегодня составляет 0,00020507 USD. Следите за обновлениями цены COCK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COCK прямо сейчас на MEXC.

Логотип Krypto Cock

Цена Krypto Cock (COCK)

Не в листинге

Текущая цена 1 COCK в USD:

$0,00020584
$0,00020584
+0,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Krypto Cock (COCK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:51:01 (UTC+8)

Информация о ценах Krypto Cock (COCK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00019852
$ 0,00019852
Мин 24Ч
$ 0,00021145
$ 0,00021145
Макс 24Ч

$ 0,00019852
$ 0,00019852

$ 0,00021145
$ 0,00021145

$ 0,00033393
$ 0,00033393

$ 0,00019852
$ 0,00019852

+0,01%

-0,09%

-6,71%

-6,71%

Текущая цена Krypto Cock (COCK) составляет $0,00020507. За последние 24 часа COCK торговался в диапазоне от $ 0,00019852 до $ 0,00021145, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена COCK за все время составляет $ 0,00033393, а минимальная – $ 0,00019852.

Что касается краткосрочной динамики, COCK изменился на +0,01% за последний час, на -0,09% за 24 часа и на -6,71% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Krypto Cock (COCK)

$ 205,40K
$ 205,40K

--
--

$ 205,40K
$ 205,40K

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Krypto Cock составляет $ 205,40K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение COCK составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 205,40K.

История цен Krypto Cock (COCK) в USD

За сегодня изменение цены Krypto Cock на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Krypto Cock на USD составило $ -0,0000303721.
За последние 60 дней изменение цены Krypto Cock на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Krypto Cock на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,09%
30 дней$ -0,0000303721-14,81%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Krypto Cock (COCK)

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.

The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience

$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

Источник Krypto Cock (COCK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Krypto Cock (USD)

Сколько будет стоить Krypto Cock (COCK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Krypto Cock (COCK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Krypto Cock.

Проверьте прогноз цены Krypto Cock!

COCK на местную валюту

Токеномика Krypto Cock (COCK)

Понимание токеномики Krypto Cock (COCK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COCK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Krypto Cock (COCK)

Сколько стоит Krypto Cock (COCK) на сегодня?
Актуальная цена COCK в USD – 0,00020507 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена COCK в USD?
Текущая цена COCK в USD составляет $ 0,00020507. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Krypto Cock?
Рыночная капитализация COCK составляет $ 205,40K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение COCK?
Циркулирующее предложение COCK составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) COCK?
COCK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00033393 USD.
Какова была минимальная цена COCK за все время (ATL)?
COCK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00019852 USD.
Каков объем торгов COCK?
Объем торгов за последние 24 часа для COCK составляет -- USD.
Вырастет ли COCK в цене в этом году?
COCK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COCK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:51:01 (UTC+8)

