Что такое kook (KOOK)

Kook Token is a personal, creator-driven streaming token built to revolutionize how people learn about crypto, gaming, and digital culture. Through engaging livestreams, real-talk podcasts, and interactive gameplays, it delivers a raw, unfiltered, and community-first learning experience. Kook Token makes education entertaining — no fluff, just real vibes, alpha drops, and pure fun. Whether you're a beginner or a degen, you'll feel right at home. Kook Token is a personal, creator-driven streaming token built to revolutionize how people learn about crypto, gaming, and digital culture. Through engaging livestreams, real-talk podcasts, and interactive gameplays, it delivers a raw, unfiltered, and community-first learning experience. Kook Token makes education entertaining — no fluff, just real vibes, alpha drops, and pure fun. Whether you're a beginner or a degen, you'll feel right at home.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник kook (KOOK) Официальный веб-сайт

Прогноз цены kook (USD)

Сколько будет стоить kook (KOOK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов kook (KOOK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для kook.

Проверьте прогноз цены kook!

KOOK на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика kook (KOOK)

Понимание токеномики kook (KOOK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KOOK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о kook (KOOK) Сколько стоит kook (KOOK) на сегодня? Актуальная цена KOOK в USD – 0,00002585 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KOOK в USD? $ 0,00002585 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KOOK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация kook? Рыночная капитализация KOOK составляет $ 25,85K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KOOK? Циркулирующее предложение KOOK составляет 999,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KOOK? KOOK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00018192 USD . Какова была минимальная цена KOOK за все время (ATL)? KOOK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001773 USD . Каков объем торгов KOOK? Объем торгов за последние 24 часа для KOOK составляет -- USD . Вырастет ли KOOK в цене в этом году? KOOK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KOOK для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии kook (KOOK)