Информация о ценах Kitty Kult (KULT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,40%

-1,61%

-1,61%

Текущая цена Kitty Kult (KULT) составляет --. За последние 24 часа KULT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KULT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KULT изменился на -- за последний час, на +0,40% за 24 часа и на -1,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kitty Kult (KULT)

$ 195,35K
$ 195,35K$ 195,35K

--
----

$ 425,06K
$ 425,06K$ 425,06K

458,86B
458,86B 458,86B

998 429 871 400,0
998 429 871 400,0 998 429 871 400,0

Текущая рыночная капитализация Kitty Kult составляет $ 195,35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KULT составляет 458,86B, а общее предложение – 998429871400.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 425,06K.

История цен Kitty Kult (KULT) в USD

За сегодня изменение цены Kitty Kult на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kitty Kult на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kitty Kult на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kitty Kult на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,40%
30 дней$ 0-14,98%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Kitty Kult (KULT)

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

Источник Kitty Kult (KULT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

KULT на местную валюту

Токеномика Kitty Kult (KULT)

Понимание токеномики Kitty Kult (KULT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KULT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kitty Kult (KULT)

Сколько стоит Kitty Kult (KULT) на сегодня?
Актуальная цена KULT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KULT в USD?
Текущая цена KULT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kitty Kult?
Рыночная капитализация KULT составляет $ 195,35K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KULT?
Циркулирующее предложение KULT составляет 458,86B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KULT?
KULT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена KULT за все время (ATL)?
KULT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KULT?
Объем торгов за последние 24 часа для KULT составляет -- USD.
Вырастет ли KULT в цене в этом году?
KULT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KULT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:50:26 (UTC+8)

