Токеномика KITA ($KITA)

Токеномика KITA ($KITA)

Откройте для себя ключевую информацию о KITA ($KITA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KITA ($KITA)

In a time where meme tokens dominate Base and Ethereum traffic, KITA offers a structured path forward. The project draws inspiration from anime, glitch aesthetics, and AI mythos to create a compelling brand while solving a key infrastructure gap: easy, on-chain token launches with built-in utility for a native token.

Through the KITA Next Terminal, creators can fully customize their token — including setting the initial market cap, total supply, swap fees, and liquidity configuration — all within a streamlined interface.

Официальный сайт:
https://kitawaifu.io/
Whitepaper:
https://kitawaifu.io/pages/glitchlog.html

Токеномика и анализ цен KITA ($KITA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KITA ($KITA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 56,55K
$ 56,55K$ 56,55K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика KITA ($KITA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KITA ($KITA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $KITA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $KITA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $KITA, изучите текущую цену $KITA!

Прогноз цены $KITA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.