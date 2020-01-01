Токеномика KITA ($KITA) Откройте для себя ключевую информацию о KITA ($KITA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KITA ($KITA) In a time where meme tokens dominate Base and Ethereum traffic, KITA offers a structured path forward. The project draws inspiration from anime, glitch aesthetics, and AI mythos to create a compelling brand while solving a key infrastructure gap: easy, on-chain token launches with built-in utility for a native token. Through the KITA Next Terminal, creators can fully customize their token — including setting the initial market cap, total supply, swap fees, and liquidity configuration — all within a streamlined interface. Официальный сайт: https://kitawaifu.io/ Whitepaper: https://kitawaifu.io/pages/glitchlog.html Купить $KITA сейчас!

Токеномика и анализ цен KITA ($KITA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KITA ($KITA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,55K $ 56,55K $ 56,55K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KITA ($KITA)

Токеномика KITA ($KITA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KITA ($KITA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $KITA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $KITA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $KITA, изучите текущую цену $KITA!

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