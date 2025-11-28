Что такое KHYPE

Токеномика и анализ цен Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kinetiq Staked HYPE (KHYPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,07B $ 1,07B $ 1,07B Общее предложение: $ 29,61M $ 29,61M $ 29,61M Оборотное предложение: $ 29,61M $ 29,61M $ 29,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,07B $ 1,07B $ 1,07B Исторический максимум: $ 59,44 $ 59,44 $ 59,44 Исторический минимум: $ 29,57 $ 29,57 $ 29,57 Текущая цена: $ 36,59 $ 36,59 $ 36,59 Узнайте больше о цене Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Купить KHYPE сейчас!

Информация о Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Официальный сайт: https://kinetiq.xyz/

Токеномика Kinetiq Staked HYPE (KHYPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KHYPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KHYPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KHYPE, изучите текущую цену KHYPE!

Прогноз цены KHYPE Хотите узнать, куда может двигаться KHYPE? Наша страница прогноза цены KHYPE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KHYPE прямо сейчас!

