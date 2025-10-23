Что такое KEY (KEY)

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KEY (KEY) Сколько стоит KEY (KEY) на сегодня? Актуальная цена KEY в USD – 0,0401324 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KEY в USD? $ 0,0401324 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KEY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KEY? Рыночная капитализация KEY составляет $ 3,89M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KEY? Циркулирующее предложение KEY составляет 97,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KEY? KEY достиг максимальной цены (ATH) в 0,226519 USD . Какова была минимальная цена KEY за все время (ATL)? KEY достиг минимальной цены (ATL) в 0,03889746 USD . Каков объем торгов KEY? Объем торгов за последние 24 часа для KEY составляет -- USD . Вырастет ли KEY в цене в этом году? KEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KEY для более подробного анализа.

