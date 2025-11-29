Что такое KEVIN

Токеномика KEVIN (KEVIN)

Токеномика и анализ цен KEVIN (KEVIN)
Рыночная капитализация: $ 18.24K
Общее предложение: $ 970.67M
Оборотное предложение: $ 970.67M
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18.24K
Исторический максимум: $ 0
Исторический минимум: $ 0
Текущая цена: $ 0

Информация о KEVIN (KEVIN) Официальный сайт: https://kevinonbase.xyz/

Токеномика KEVIN (KEVIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KEVIN (KEVIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEVIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEVIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEVIN, изучите текущую цену KEVIN!

