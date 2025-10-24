Текущая цена KEVIN сегодня составляет 0,0000386 USD. Следите за обновлениями цены KEVIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KEVIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена KEVIN сегодня составляет 0,0000386 USD. Следите за обновлениями цены KEVIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KEVIN прямо сейчас на MEXC.

Цена KEVIN (KEVIN)

Текущая цена 1 KEVIN в USD:

--
----
+2,90%1D
График цены KEVIN (KEVIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:04:44 (UTC+8)

Информация о ценах KEVIN (KEVIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00003606
$ 0,00003606$ 0,00003606
Мин 24Ч
$ 0,00003863
$ 0,00003863$ 0,00003863
Макс 24Ч

$ 0,00003606
$ 0,00003606$ 0,00003606

$ 0,00003863
$ 0,00003863$ 0,00003863

$ 0,000332
$ 0,000332$ 0,000332

$ 0,00003484
$ 0,00003484$ 0,00003484

+0,47%

+2,26%

-0,44%

-0,44%

Текущая цена KEVIN (KEVIN) составляет $0,0000386. За последние 24 часа KEVIN торговался в диапазоне от $ 0,00003606 до $ 0,00003863, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KEVIN за все время составляет $ 0,000332, а минимальная – $ 0,00003484.

Что касается краткосрочной динамики, KEVIN изменился на +0,47% за последний час, на +2,26% за 24 часа и на -0,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация KEVIN (KEVIN)

$ 37,49K
$ 37,49K$ 37,49K

--
----

$ 37,49K
$ 37,49K$ 37,49K

970,67M
970,67M 970,67M

970 667 016,8933665
970 667 016,8933665 970 667 016,8933665

Текущая рыночная капитализация KEVIN составляет $ 37,49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KEVIN составляет 970,67M, а общее предложение – 970667016.8933665. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 37,49K.

История цен KEVIN (KEVIN) в USD

За сегодня изменение цены KEVIN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены KEVIN на USD составило $ -0,0000196347.
За последние 60 дней изменение цены KEVIN на USD составило $ -0,0000334382.
За последние 90 дней изменение цены KEVIN на USD составило $ -0,00006840929163261021.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,26%
30 дней$ -0,0000196347-50,86%
60 дней$ -0,0000334382-86,62%
90 дней$ -0,00006840929163261021-63,92%

Что такое KEVIN (KEVIN)

Kevin is Andy’s quirky and loyal friend, always up for an adventure and ready to bring laughter to any situation. With a playful spirit and a big heart, Kevin is the kind of companion everyone wants around. He’s a character who adds color and fun to the journey, making every moment memorable. Whether it’s exploring new places or just hanging out, Kevin’s enthusiasm and charm are truly one of a kind.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник KEVIN (KEVIN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены KEVIN (USD)

Сколько будет стоить KEVIN (KEVIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KEVIN (KEVIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KEVIN.

Проверьте прогноз цены KEVIN!

KEVIN на местную валюту

Токеномика KEVIN (KEVIN)

Понимание токеномики KEVIN (KEVIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KEVIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KEVIN (KEVIN)

Сколько стоит KEVIN (KEVIN) на сегодня?
Актуальная цена KEVIN в USD – 0,0000386 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KEVIN в USD?
Текущая цена KEVIN в USD составляет $ 0,0000386. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация KEVIN?
Рыночная капитализация KEVIN составляет $ 37,49K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KEVIN?
Циркулирующее предложение KEVIN составляет 970,67M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KEVIN?
KEVIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,000332 USD.
Какова была минимальная цена KEVIN за все время (ATL)?
KEVIN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00003484 USD.
Каков объем торгов KEVIN?
Объем торгов за последние 24 часа для KEVIN составляет -- USD.
Вырастет ли KEVIN в цене в этом году?
KEVIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KEVIN для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.