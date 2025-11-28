Anoma – это децентрализованная операционная система, создающая единый уровень приложений для всего Web3. С Anoma разработчики могут писать одно приложение, которое будет работать на любой сети. Anoma избавляет их от инфраструктурной сложности, позволяя сосредоточиться на главном – создании приложений и пользовательского опыта, которые люди любят. Она внедряет архитектуру нового поколения, ориентированную на интенты, оптимизированную для разработки приложений и UX, чтобы Web3 мог поддерживать богатую экосистему приложений, сопоставимых по функционалу и удобству с Web2.