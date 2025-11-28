Токеномика Anoma (XAN)

Токеномика Anoma (XAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Anoma (XAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:51:42 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Anoma (XAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Anoma (XAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 74,00M
$ 74,00M$ 74,00M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,50B
$ 2,50B$ 2,50B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 296,00M
$ 296,00M$ 296,00M
Исторический максимум:
$ 0,2834
$ 0,2834$ 0,2834
Исторический минимум:
$ 0,024812803800432607
$ 0,024812803800432607$ 0,024812803800432607
Текущая цена:
$ 0,0296
$ 0,0296$ 0,0296

Информация о Anoma (XAN)

Anoma – это децентрализованная операционная система, создающая единый уровень приложений для всего Web3. С Anoma разработчики могут писать одно приложение, которое будет работать на любой сети. Anoma избавляет их от инфраструктурной сложности, позволяя сосредоточиться на главном – создании приложений и пользовательского опыта, которые люди любят. Она внедряет архитектуру нового поколения, ориентированную на интенты, оптимизированную для разработки приложений и UX, чтобы Web3 мог поддерживать богатую экосистему приложений, сопоставимых по функционалу и удобству с Web2.

Официальный сайт:
https://anoma.net/
Whitepaper:
https://github.com/anoma/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xcedbea37c8872c4171259cdfd5255cb8923cf8e7

Токеномика Anoma (XAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Anoma (XAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAN, изучите текущую цену XAN!

Как купить XAN

Заинтересованы в добавлении Anoma (XAN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XAN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Anoma (XAN)

Анализ истории цены XAN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XAN

Хотите узнать, куда может двигаться XAN? Наша страница прогноза цены XAN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»