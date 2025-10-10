Токеномика Kamala Horris (KAMA) Откройте для себя ключевую информацию о Kamala Horris (KAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Kamala Horris (KAMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kamala Horris (KAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 86,29K $ 86,29K $ 86,29K Общее предложение: $ 995,56M $ 995,56M $ 995,56M Оборотное предложение: $ 995,56M $ 995,56M $ 995,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 86,29K $ 86,29K $ 86,29K Исторический максимум: $ 0,03919388 $ 0,03919388 $ 0,03919388 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kamala Horris (KAMA) Купить KAMA сейчас!

Информация о Kamala Horris (KAMA) Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Официальный сайт: https://www.kama.lol/ Whitepaper: https://www.kama.lol/

Токеномика Kamala Horris (KAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kamala Horris (KAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAMA, изучите текущую цену KAMA!

