Токеномика Kabosu ERC20 (KABOSU) Откройте для себя ключевую информацию о Kabosu ERC20 (KABOSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kabosu ERC20 (KABOSU) Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be. Официальный сайт: https://kabosu.com/ Whitepaper: https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b Купить KABOSU сейчас!

Токеномика и анализ цен Kabosu ERC20 (KABOSU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kabosu ERC20 (KABOSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 511,45K $ 511,45K $ 511,45K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 511,45K $ 511,45K $ 511,45K Исторический максимум: $ 0,01850467 $ 0,01850467 $ 0,01850467 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00051144 $ 0,00051144 $ 0,00051144 Узнайте больше о цене Kabosu ERC20 (KABOSU)

Токеномика Kabosu ERC20 (KABOSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kabosu ERC20 (KABOSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KABOSU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KABOSU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KABOSU, изучите текущую цену KABOSU!

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