Что такое just a shitcoin (SHITCOIN)

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

Источник just a shitcoin (SHITCOIN) Официальный веб-сайт

Прогноз цены just a shitcoin (USD)

Сколько будет стоить just a shitcoin (SHITCOIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов just a shitcoin (SHITCOIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для just a shitcoin.

SHITCOIN на местную валюту

Токеномика just a shitcoin (SHITCOIN)

Понимание токеномики just a shitcoin (SHITCOIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHITCOIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о just a shitcoin (SHITCOIN) Сколько стоит just a shitcoin (SHITCOIN) на сегодня? Актуальная цена SHITCOIN в USD – 0,00070737 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SHITCOIN в USD? $ 0,00070737 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SHITCOIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация just a shitcoin? Рыночная капитализация SHITCOIN составляет $ 677,37K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SHITCOIN? Циркулирующее предложение SHITCOIN составляет 965,24M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SHITCOIN? SHITCOIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00376806 USD . Какова была минимальная цена SHITCOIN за все время (ATL)? SHITCOIN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00003186 USD . Каков объем торгов SHITCOIN? Объем торгов за последние 24 часа для SHITCOIN составляет -- USD . Вырастет ли SHITCOIN в цене в этом году? SHITCOIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHITCOIN для более подробного анализа.

