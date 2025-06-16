Цена Joystream (JOY)
Текущая цена Joystream (JOY) сегодня составляет 0,00131398 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,42M USD. Цена JOY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Joystream:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Joystream в течение дня составляет +9,26%
- Оборотное предложение составляет 1,08B USD
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За сегодня изменение цены Joystream на USD составило $ +0,00011142.
За последние 30 дней изменение цены Joystream на USD составило $ -0,0004069286.
За последние 60 дней изменение цены Joystream на USD составило $ +0,0000817557.
За последние 90 дней изменение цены Joystream на USD составило $ -0,0000026288415001236.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00011142
|+9,26%
|30 дней
|$ -0,0004069286
|-30,96%
|60 дней
|$ +0,0000817557
|+6,22%
|90 дней
|$ -0,0000026288415001236
|-0,19%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Joystream: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3,53%
+9,26%
-27,27%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.
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