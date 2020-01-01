Токеномика Joystream (JOY) Откройте для себя ключевую информацию о Joystream (JOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Joystream (JOY) Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Официальный сайт: https://www.joystream.org/ Whitepaper: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf Купить JOY сейчас!

Токеномика и анализ цен Joystream (JOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Joystream (JOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M Общее предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Оборотное предложение: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M Исторический максимум: $ 0,060149 $ 0,060149 $ 0,060149 Исторический минимум: $ 0,00101421 $ 0,00101421 $ 0,00101421 Текущая цена: $ 0,00134305 $ 0,00134305 $ 0,00134305 Узнайте больше о цене Joystream (JOY)

Токеномика Joystream (JOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Joystream (JOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOY, изучите текущую цену JOY!

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