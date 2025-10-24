Что такое JOOCE (JOOCE)

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник JOOCE (JOOCE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены JOOCE (USD)

Сколько будет стоить JOOCE (JOOCE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов JOOCE (JOOCE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для JOOCE.

Проверьте прогноз цены JOOCE!

JOOCE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика JOOCE (JOOCE)

Понимание токеномики JOOCE (JOOCE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JOOCE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JOOCE (JOOCE) Сколько стоит JOOCE (JOOCE) на сегодня? Актуальная цена JOOCE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JOOCE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JOOCE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация JOOCE? Рыночная капитализация JOOCE составляет $ 96,31K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JOOCE? Циркулирующее предложение JOOCE составляет 1,79B USD . Какова была максимальная цена (ATH) JOOCE? JOOCE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена JOOCE за все время (ATL)? JOOCE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов JOOCE? Объем торгов за последние 24 часа для JOOCE составляет -- USD . Вырастет ли JOOCE в цене в этом году? JOOCE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JOOCE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии JOOCE (JOOCE)