Текущая цена JOKE сегодня составляет 0,00881758 USD. Следите за обновлениями цены JOKE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JOKE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена JOKE сегодня составляет 0,00881758 USD. Следите за обновлениями цены JOKE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JOKE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о JOKE

Информация о цене JOKE

Официальный сайт JOKE

Токеномика JOKE

Прогноз цен JOKE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип JOKE

Цена JOKE (JOKE)

Не в листинге

Текущая цена 1 JOKE в USD:

$0,00881758
$0,00881758$0,00881758
+2,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены JOKE (JOKE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:47:03 (UTC+8)

Информация о ценах JOKE (JOKE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00862128
$ 0,00862128$ 0,00862128
Мин 24Ч
$ 0,00896082
$ 0,00896082$ 0,00896082
Макс 24Ч

$ 0,00862128
$ 0,00862128$ 0,00862128

$ 0,00896082
$ 0,00896082$ 0,00896082

$ 0,01210796
$ 0,01210796$ 0,01210796

$ 0,00843962
$ 0,00843962$ 0,00843962

--

+2,28%

-15,09%

-15,09%

Текущая цена JOKE (JOKE) составляет $0,00881758. За последние 24 часа JOKE торговался в диапазоне от $ 0,00862128 до $ 0,00896082, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JOKE за все время составляет $ 0,01210796, а минимальная – $ 0,00843962.

Что касается краткосрочной динамики, JOKE изменился на -- за последний час, на +2,28% за 24 часа и на -15,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация JOKE (JOKE)

$ 4,41M
$ 4,41M$ 4,41M

--
----

$ 8,82M
$ 8,82M$ 8,82M

500,00M
500,00M 500,00M

999 999 999,794431
999 999 999,794431 999 999 999,794431

Текущая рыночная капитализация JOKE составляет $ 4,41M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JOKE составляет 500,00M, а общее предложение – 999999999.794431. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,82M.

История цен JOKE (JOKE) в USD

За сегодня изменение цены JOKE на USD составило $ +0,0001963.
За последние 30 дней изменение цены JOKE на USD составило $ -0,0013380236.
За последние 60 дней изменение цены JOKE на USD составило $ -0,0008047426.
За последние 90 дней изменение цены JOKE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0001963+2,28%
30 дней$ -0,0013380236-15,17%
60 дней$ -0,0008047426-9,12%
90 дней$ 0--

Что такое JOKE (JOKE)

JOKE is a fun, community driven meme project on Solana, led by the witty, satirical character Dejoke. It transforms crypto and everyday absurdities into sharp, visual storytelling, proving that serious news hits harder with humor. Community driven at its core, Dejoke aims to go viral and evolve beyond just a meme into a cultural brand. “No Joke, No Life.” $JOKE powers all community decisions, content access, and creator rewards in this irreverent Web3 movement.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник JOKE (JOKE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены JOKE (USD)

Сколько будет стоить JOKE (JOKE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов JOKE (JOKE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для JOKE.

Проверьте прогноз цены JOKE!

JOKE на местную валюту

Токеномика JOKE (JOKE)

Понимание токеномики JOKE (JOKE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JOKE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JOKE (JOKE)

Сколько стоит JOKE (JOKE) на сегодня?
Актуальная цена JOKE в USD – 0,00881758 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JOKE в USD?
Текущая цена JOKE в USD составляет $ 0,00881758. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация JOKE?
Рыночная капитализация JOKE составляет $ 4,41M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JOKE?
Циркулирующее предложение JOKE составляет 500,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JOKE?
JOKE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01210796 USD.
Какова была минимальная цена JOKE за все время (ATL)?
JOKE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00843962 USD.
Каков объем торгов JOKE?
Объем торгов за последние 24 часа для JOKE составляет -- USD.
Вырастет ли JOKE в цене в этом году?
JOKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JOKE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:47:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии JOKE (JOKE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.