Что такое JOKE (JOKE)

JOKE is a fun, community driven meme project on Solana, led by the witty, satirical character Dejoke. It transforms crypto and everyday absurdities into sharp, visual storytelling, proving that serious news hits harder with humor. Community driven at its core, Dejoke aims to go viral and evolve beyond just a meme into a cultural brand. “No Joke, No Life.” $JOKE powers all community decisions, content access, and creator rewards in this irreverent Web3 movement. JOKE is a fun, community driven meme project on Solana, led by the witty, satirical character Dejoke. It transforms crypto and everyday absurdities into sharp, visual storytelling, proving that serious news hits harder with humor. Community driven at its core, Dejoke aims to go viral and evolve beyond just a meme into a cultural brand. “No Joke, No Life.” $JOKE powers all community decisions, content access, and creator rewards in this irreverent Web3 movement.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JOKE (JOKE) Сколько стоит JOKE (JOKE) на сегодня? Актуальная цена JOKE в USD – 0,00881758 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JOKE в USD? $ 0,00881758 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JOKE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация JOKE? Рыночная капитализация JOKE составляет $ 4,41M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JOKE? Циркулирующее предложение JOKE составляет 500,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) JOKE? JOKE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01210796 USD . Какова была минимальная цена JOKE за все время (ATL)? JOKE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00843962 USD . Каков объем торгов JOKE? Объем торгов за последние 24 часа для JOKE составляет -- USD . Вырастет ли JOKE в цене в этом году? JOKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JOKE для более подробного анализа.

