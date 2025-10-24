Текущая цена Itty Bitty сегодня составляет 0,00008689 USD. Следите за обновлениями цены ITTY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ITTY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Itty Bitty сегодня составляет 0,00008689 USD. Следите за обновлениями цены ITTY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ITTY прямо сейчас на MEXC.

Логотип Itty Bitty

Цена Itty Bitty (ITTY)

Не в листинге

Текущая цена 1 ITTY в USD:

--
----
+17,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Itty Bitty (ITTY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:47:37 (UTC+8)

Информация о ценах Itty Bitty (ITTY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00005505
$ 0,00005505
Мин 24Ч
$ 0,00008735
$ 0,00008735
Макс 24Ч

$ 0,00005505
$ 0,00005505

$ 0,00008735
$ 0,00008735

$ 0,00045914
$ 0,00045914

$ 0,00005505
$ 0,00005505

+0,82%

+18,02%

-51,12%

-51,12%

Текущая цена Itty Bitty (ITTY) составляет $0,00008689. За последние 24 часа ITTY торговался в диапазоне от $ 0,00005505 до $ 0,00008735, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ITTY за все время составляет $ 0,00045914, а минимальная – $ 0,00005505.

Что касается краткосрочной динамики, ITTY изменился на +0,82% за последний час, на +18,02% за 24 часа и на -51,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Itty Bitty (ITTY)

$ 86,88K
$ 86,88K

--
----

$ 86,88K
$ 86,88K

999,87M
999,87M

999 874 150,47319
999 874 150,47319

Текущая рыночная капитализация Itty Bitty составляет $ 86,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ITTY составляет 999,87M, а общее предложение – 999874150.47319. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 86,88K.

История цен Itty Bitty (ITTY) в USD

За сегодня изменение цены Itty Bitty на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Itty Bitty на USD составило $ -0,0000117042.
За последние 60 дней изменение цены Itty Bitty на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Itty Bitty на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+18,02%
30 дней$ -0,0000117042-13,47%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Itty Bitty (ITTY)

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

Источник Itty Bitty (ITTY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Itty Bitty (USD)

Сколько будет стоить Itty Bitty (ITTY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Itty Bitty (ITTY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Itty Bitty.

Проверьте прогноз цены Itty Bitty!

ITTY на местную валюту

Токеномика Itty Bitty (ITTY)

Понимание токеномики Itty Bitty (ITTY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ITTY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Itty Bitty (ITTY)

Сколько стоит Itty Bitty (ITTY) на сегодня?
Актуальная цена ITTY в USD – 0,00008689 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ITTY в USD?
Текущая цена ITTY в USD составляет $ 0,00008689. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Itty Bitty?
Рыночная капитализация ITTY составляет $ 86,88K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ITTY?
Циркулирующее предложение ITTY составляет 999,87M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ITTY?
ITTY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00045914 USD.
Какова была минимальная цена ITTY за все время (ATL)?
ITTY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005505 USD.
Каков объем торгов ITTY?
Объем торгов за последние 24 часа для ITTY составляет -- USD.
Вырастет ли ITTY в цене в этом году?
ITTY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ITTY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:47:37 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.