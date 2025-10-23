Что такое IoTAI (IOTAI)

IoTAI is a cutting-edge ecosystem that fuses Blockchain, Artificial Intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) to create a decentralized, intelligent, and automated aggregator. It's a decentralized exchange aggregator that uses real-time AI analysis to find the best trading routes across Ethereum-based DEXs, reducing gas fees and improving execution efficiency by up to 50% or even higher.

Прогноз цены IoTAI (USD)

Сколько будет стоить IoTAI (IOTAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов IoTAI (IOTAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для IoTAI.

IOTAI на местную валюту

Токеномика IoTAI (IOTAI)

Понимание токеномики IoTAI (IOTAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IOTAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о IoTAI (IOTAI) Сколько стоит IoTAI (IOTAI) на сегодня? Актуальная цена IOTAI в USD – 0,01074584 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IOTAI в USD? $ 0,01074584 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IOTAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация IoTAI? Рыночная капитализация IOTAI составляет $ 1,07M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IOTAI? Циркулирующее предложение IOTAI составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) IOTAI? IOTAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,04887246 USD . Какова была минимальная цена IOTAI за все время (ATL)? IOTAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00293688 USD . Каков объем торгов IOTAI? Объем торгов за последние 24 часа для IOTAI составляет -- USD . Вырастет ли IOTAI в цене в этом году? IOTAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IOTAI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии IoTAI (IOTAI)