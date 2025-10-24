Что такое Inuki (INUKI)

The Lucky Shiba from East China is a meme token born with serenity and style deployed with love on @BONKDOTFUN. This small-eyed, big-bagged Shiba doesn’t chase charts it meditates before mooning. Fusing Eastern meme aesthetics with Solana degen culture, it’s calm, chaotic, and full of charm. With community-driven energy, unique branding, and playful minimalism, Lucky Shiba stands out as a symbol of silent strength and surprising fortune. The moon is inevitable but only after meditation. The Lucky Shiba from East China is a meme token born with serenity and style deployed with love on @BONKDOTFUN. This small-eyed, big-bagged Shiba doesn’t chase charts it meditates before mooning. Fusing Eastern meme aesthetics with Solana degen culture, it’s calm, chaotic, and full of charm. With community-driven energy, unique branding, and playful minimalism, Lucky Shiba stands out as a symbol of silent strength and surprising fortune. The moon is inevitable but only after meditation.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Inuki (INUKI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Inuki (USD)

Сколько будет стоить Inuki (INUKI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Inuki (INUKI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Inuki.

Проверьте прогноз цены Inuki!

INUKI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Inuki (INUKI)

Понимание токеномики Inuki (INUKI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена INUKI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Inuki (INUKI) Сколько стоит Inuki (INUKI) на сегодня? Актуальная цена INUKI в USD – 0,00000839 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена INUKI в USD? $ 0,00000839 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена INUKI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Inuki? Рыночная капитализация INUKI составляет $ 8,39K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение INUKI? Циркулирующее предложение INUKI составляет 999,78M USD . Какова была максимальная цена (ATH) INUKI? INUKI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00054752 USD . Какова была минимальная цена INUKI за все время (ATL)? INUKI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000794 USD . Каков объем торгов INUKI? Объем торгов за последние 24 часа для INUKI составляет -- USD . Вырастет ли INUKI в цене в этом году? INUKI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены INUKI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Inuki (INUKI)