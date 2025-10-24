Текущая цена Internet2 Fund сегодня составляет 0,00001463 USD. Следите за обновлениями цены BETANET к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BETANET прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Internet2 Fund сегодня составляет 0,00001463 USD. Следите за обновлениями цены BETANET к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BETANET прямо сейчас на MEXC.

Цена Internet2 Fund (BETANET)

Текущая цена 1 BETANET в USD:

+44,40%1D
График цены Internet2 Fund (BETANET) в реальном времени
Информация о ценах Internet2 Fund (BETANET) (USD)

Текущая цена Internet2 Fund (BETANET) составляет $0,00001463. За последние 24 часа BETANET торговался в диапазоне от $ 0,0000099 до $ 0,00001449, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BETANET за все время составляет $ 0,0001301, а минимальная – $ 0,00000627.

Что касается краткосрочной динамики, BETANET изменился на +1,38% за последний час, на +44,41% за 24 часа и на +60,55% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Internet2 Fund (BETANET)

$ 14,61K
$ 14,61K$ 14,61K

$ 14,61K
$ 14,61K$ 14,61K

999,12M
999,12M 999,12M

999 122 543,8437691
999 122 543,8437691 999 122 543,8437691

Текущая рыночная капитализация Internet2 Fund составляет $ 14,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BETANET составляет 999,12M, а общее предложение – 999122543.8437691. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,61K.

История цен Internet2 Fund (BETANET) в USD

За сегодня изменение цены Internet2 Fund на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Internet2 Fund на USD составило $ +0,0000142659.
За последние 60 дней изменение цены Internet2 Fund на USD составило $ +0,0000098729.
За последние 90 дней изменение цены Internet2 Fund на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+44,41%
30 дней$ +0,0000142659+97,51%
60 дней$ +0,0000098729+67,48%
90 дней$ 0--

Что такое Internet2 Fund (BETANET)

Fund the internet2

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Internet2 Fund (USD)

Сколько будет стоить Internet2 Fund (BETANET) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Internet2 Fund (BETANET) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Internet2 Fund.

Проверьте прогноз цены Internet2 Fund!

BETANET на местную валюту

Токеномика Internet2 Fund (BETANET)

Понимание токеномики Internet2 Fund (BETANET) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BETANET прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Internet2 Fund (BETANET)

Сколько стоит Internet2 Fund (BETANET) на сегодня?
Актуальная цена BETANET в USD – 0,00001463 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BETANET в USD?
Текущая цена BETANET в USD составляет $ 0,00001463. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Internet2 Fund?
Рыночная капитализация BETANET составляет $ 14,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BETANET?
Циркулирующее предложение BETANET составляет 999,12M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BETANET?
BETANET достиг максимальной цены (ATH) в 0,0001301 USD.
Какова была минимальная цена BETANET за все время (ATL)?
BETANET достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000627 USD.
Каков объем торгов BETANET?
Объем торгов за последние 24 часа для BETANET составляет -- USD.
Вырастет ли BETANET в цене в этом году?
BETANET может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BETANET для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.