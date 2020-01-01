Токеномика Infinity PAD (IPAD) Откройте для себя ключевую информацию о Infinity PAD (IPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infinity PAD (IPAD) Infinity Pad is the dominant launchpad on BSC, with built-in compliance, fiat support, audited contracts, trustless escrow, & many liquidity supporting tools. Infinity Pad is founded by market-leading KOLs, and is powered by DAO Maker's Chainmaker Kit, giving it access to 300,000+ users from day 1 Официальный сайт: https://infinitypad.com/ Купить IPAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Infinity PAD (IPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinity PAD (IPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 352,39K $ 352,39K $ 352,39K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 352,39K $ 352,39K $ 352,39K Исторический максимум: $ 0,01029255 $ 0,01029255 $ 0,01029255 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0003524 $ 0,0003524 $ 0,0003524 Узнайте больше о цене Infinity PAD (IPAD)

Токеномика Infinity PAD (IPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinity PAD (IPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IPAD, изучите текущую цену IPAD!

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