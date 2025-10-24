Текущая цена IncogniFi сегодня составляет 0,0154601 USD. Следите за обновлениями цены INFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены INFI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена IncogniFi сегодня составляет 0,0154601 USD. Следите за обновлениями цены INFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены INFI прямо сейчас на MEXC.

Цена IncogniFi (INFI)

Текущая цена 1 INFI в USD:

$0,0154601
0,00%1D
USD
График цены IncogniFi (INFI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:02:34 (UTC+8)

Информация о ценах IncogniFi (INFI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0,04518864
$ 0,01540281
--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена IncogniFi (INFI) составляет $0,0154601. За последние 24 часа INFI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена INFI за все время составляет $ 0,04518864, а минимальная – $ 0,01540281.

Что касается краткосрочной динамики, INFI изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация IncogniFi (INFI)

$ 13,91K
--
$ 15,46K
900,00K
1 000 000,0
Текущая рыночная капитализация IncogniFi составляет $ 13,91K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение INFI составляет 900,00K, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,46K.

История цен IncogniFi (INFI) в USD

За сегодня изменение цены IncogniFi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены IncogniFi на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены IncogniFi на USD составило $ -0,0044832079.
За последние 90 дней изменение цены IncogniFi на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ -0,0044832079-28,99%
90 дней$ 0--

Что такое IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

Источник IncogniFi (INFI)

Прогноз цены IncogniFi (USD)

Сколько будет стоить IncogniFi (INFI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов IncogniFi (INFI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для IncogniFi.

INFI на местную валюту

Токеномика IncogniFi (INFI)

Понимание токеномики IncogniFi (INFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена INFI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о IncogniFi (INFI)

Сколько стоит IncogniFi (INFI) на сегодня?
Актуальная цена INFI в USD – 0,0154601 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена INFI в USD?
Текущая цена INFI в USD составляет $ 0,0154601. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация IncogniFi?
Рыночная капитализация INFI составляет $ 13,91K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение INFI?
Циркулирующее предложение INFI составляет 900,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) INFI?
INFI достиг максимальной цены (ATH) в 0,04518864 USD.
Какова была минимальная цена INFI за все время (ATL)?
INFI достиг минимальной цены (ATL) в 0,01540281 USD.
Каков объем торгов INFI?
Объем торгов за последние 24 часа для INFI составляет -- USD.
Вырастет ли INFI в цене в этом году?
INFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены INFI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:02:34 (UTC+8)

